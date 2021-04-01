СБУ проводит обыски в Агентстве по управлению коррупционными активами (обновлено)

Служба безопасности Украины проводит обыски в центральном офисе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщает пресс-служба Нацагентства, обыски также проходят по месту жительства нескольких сотрудников АРМА.

"Руководство и работники АРМА полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию", – сказано в сообщении.

По информации нардепа от "Слуги народа" Галины Янченко, обыски проходят в том числе и у руководителей Нацагентства.

"В АРМА обыски. Такие же обыски продолжаются и дома у и.о. главы АРМА Виталия Сигидина, его заместителя по вопросам управления активами Владимира Павленко и начальника управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили", – сообщила Янченко на своей странице в Facebook.

Как уточнили вечером в четверг в пресс-службе Офиса генпрокурора, всего было проведено более 50 одновременных обысков в Киеве и Киевской области. Уголовное производство открыто по фактам завладения денежными средствами в особо крупных размерах.

По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой среди прочих входили должностные лица АРМА, а также лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, в течение ноября-декабря 2020 завладели переданным в управление Нацагентства денежными средствами на общую сумму более $500 тыс., перечислив их на основании поддельных судебных решений на банковские счета лиц, не являющихся участниками уголовного производства.

"Сейчас решается вопрос о сообщение участникам организованной группы о подозрении по фактам мошенничества, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины)", – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.