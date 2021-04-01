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Кабмин переведет получателей пенсий через почту на обслуживание в банки

Кабмин переведет получателей пенсий через почту на обслуживание в банки

Кабмин принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины".

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, постановлением вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей. Сегодня такие услуги на монопольных условиях предоставляет АО "Укрпошта".

"Предусмотрено, что тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, и не могут быть больше тарифов, установленных правительством. Такая норма будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи", – говорится в сообщении.

Первый конкурс Пенсионный фонд должен провести до 1 сентября 2021 года. До этого момента доставлять пенсии и денежную помощь продолжит "Укрпошта".

Также предусмотрено, что с 1 сентября выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

  • людей с инвалидностью I группы,
  • лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,
  • лиц, достигших 80-летнего возраста,
  • получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Представители вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, или через выбранный самостоятельно уполномоченный банк.

"Получение пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках позволит получателю в любое время иметь информацию о фактических суммах перечисленных ему пенсий и пособий, проверять их, иметь возможность документально подтвердить перечисленные суммы за любой период в случае необходимости или спорных ситуаций. Такой механизм будет способствовать прозрачности и подконтрольности выплаты пенсий и пособий", – говорится в сообщении.

Получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. Если до этого момента человек не выберет банк, то счет будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров Украины, по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социального защиты.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров повысил тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанные с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме. 

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.

Автор: 

Джерело:  Минсоцполитики
пенсія (684) Укрпошта (797) Міністерство соціальної політики (664)


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Министр социальной политики Лазебная выступила с инициативой принудительного перевода пенсионных выплат на банковские карты и открытию для этого специальных счетов в банках. Кроме чисто лоббистской деятельности, знает ли министр Лазебная, что около 12 млн. граждан Украины проживает в населенных пунктах где отсутствуют банкоматы ? https://timeze2019.blogspot.com/
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01.04.2021 15:56 Відповісти
Ничего дурней эта лазебная придумать не могла. Вместо того что бы организовать доставку через банки пенсионерам ЖЕЛАЮЩИМ получать СВОЮ ПЕНСИЮ дома, оно решило "и протянуло" претыренное решение что бы МЫ чесно заработавшие свои "грошИ" лазили раком на своих четырёх к банкоматам. Вот теперь и скажите - это слуги народа или их палачи? И где только такое дурачьё понабирали эти "слуги, лакеи, денщики, и просто шестёрки" лучшиго названия они сами себе даже не придумали " скамарохи народа".
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01.04.2021 16:01 Відповісти
Что-то я не понял пункта про лиц не достигших 80-летнего возраста среди тек кто кроме.
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01.04.2021 17:02 Відповісти
Достигших.
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01.04.2021 18:02 Відповісти
Да исправили уже, ошибка была.
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01.04.2021 18:11 Відповісти
Впоротість дебільних слуг не має меж. Тепер, щоб отримати пенсію мільйони людей повинні спочатку інвалідність оформляти, а чи як?
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01.04.2021 17:36 Відповісти
Очередь к банкомату будут занимать в 6 утра и ждать, привезут ли сегодня деньги. Банкоматы будут вечно пустыми.
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02.04.2021 09:56 Відповісти

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