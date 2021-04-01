Кабмин переведет получателей пенсий через почту на обслуживание в банки

Кабмин принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины".

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, постановлением вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей. Сегодня такие услуги на монопольных условиях предоставляет АО "Укрпошта".

"Предусмотрено, что тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, и не могут быть больше тарифов, установленных правительством. Такая норма будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи", – говорится в сообщении.

Первый конкурс Пенсионный фонд должен провести до 1 сентября 2021 года. До этого момента доставлять пенсии и денежную помощь продолжит "Укрпошта".

Также предусмотрено, что с 1 сентября выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

людей с инвалидностью I группы,

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

лиц, достигших 80-летнего возраста,

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Представители вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, или через выбранный самостоятельно уполномоченный банк.

"Получение пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках позволит получателю в любое время иметь информацию о фактических суммах перечисленных ему пенсий и пособий, проверять их, иметь возможность документально подтвердить перечисленные суммы за любой период в случае необходимости или спорных ситуаций. Такой механизм будет способствовать прозрачности и подконтрольности выплаты пенсий и пособий", – говорится в сообщении.

Получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. Если до этого момента человек не выберет банк, то счет будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров Украины, по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социального защиты.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров повысил тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанные с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.