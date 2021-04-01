Первый мобильный оператор подключился к системе BankID
К системе BankID Национального банка Украина подключился первый мобильный оператор – lifecell.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Теперь абоненты lifecell смогут онлайн получать услуги идентификации пользователя предоплаченной связи, изменения тарифного плана и перехода на контрактную форму обслуживания с использованием BankID.
"Теперь для получения этих услуг не нужно идти в магазин мобильного оператора с документами, удостоверяющими личность. Для этого нужно только иметь счет физического лица в банке-участнике системы BankID НБУ", – говорится в сообщении.
В Нацбанке напомнили, что на данный момент в систему BankID входит 31 банк.
Джерело: Нацбанк
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