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Первый мобильный оператор подключился к системе BankID

Первый мобильный оператор подключился к системе BankID

К системе BankID Национального банка Украина подключился первый мобильный оператор – lifecell.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь абоненты lifecell смогут онлайн получать услуги идентификации пользователя предоплаченной связи, изменения тарифного плана и перехода на контрактную форму обслуживания с использованием BankID.

"Теперь для получения этих услуг не нужно идти в магазин мобильного оператора с документами, удостоверяющими личность. Для этого нужно только иметь счет физического лица в банке-участнике системы BankID НБУ", – говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что на данный момент в систему BankID входит 31 банк.

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Джерело:  Нацбанк
НБУ (9303) Lifecell (137) BankID (23)


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