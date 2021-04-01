Первый мобильный оператор подключился к системе BankID

К системе BankID Национального банка Украина подключился первый мобильный оператор – lifecell.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь абоненты lifecell смогут онлайн получать услуги идентификации пользователя предоплаченной связи, изменения тарифного плана и перехода на контрактную форму обслуживания с использованием BankID.

"Теперь для получения этих услуг не нужно идти в магазин мобильного оператора с документами, удостоверяющими личность. Для этого нужно только иметь счет физического лица в банке-участнике системы BankID НБУ", – говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что на данный момент в систему BankID входит 31 банк.