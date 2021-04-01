Деловые ожидания бизнеса улучшились до максимума с начала пандемии, – опрос Нацбанка

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в марте вырос до 51,4 балла, по сравнению с 48,8 балла в феврале, 37,6 – в январе, 45,5 в декабре 2020 года и 43,4 – в ноябре.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опроса предприятий, передает пресс-служба НБУ.

"Впервые с февраля прошлого года ожидания предприятий превысили равновесное значение (50 пунктов). В марте предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячного опроса, более оптимистично оценили результаты своей деятельности. При этом секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг пересекли нейтральный уровень", – отмечается в сообщении.

Согласно данным опроса, предприятия промышленности второй месяц подряд демонстрируют самые высокие среди других секторов оценки собственных экономических перспектив: в марте секторный индекс вырос до 52,3 с 50,3 в феврале.

Предприятия промышленности улучшили свои ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных.

Предприятия сферы торговли и услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: индексы обоих секторов выросли в марте до 52,2 у предприятий торговли и до 51,4 у предприятий сферы услуг с 49 в феврале.

Предприятия строительства (строительства жилья), несмотря на низкие оценки, смягчили пессимистические ожидания на фоне сезонного оживления деятельности. Индекс сектора в марте улучшился до 40,6 с 35,3 в феврале.

В то же время предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья и товаров, а также не ожидают увеличения численности своих работников.

Ежемесячный опроса предприятий проводился с 3 по 24 марта, в нем приняли участие 269 предприятий.