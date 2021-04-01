Первый энергоблок Хмельницкой АЭС остановят на ремонт в конце апреля

Энергоблок №1 Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) готовят к планово-предупредительному ремонту с 28 апреля, поэтому сейчас он работает на пониженном уровне мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой АЭС.

Ремонтные работы необходимо провести для обеспечения баланса генерации на АЭС Украины.

Как отмечают в пресс-службе, во время планово-предупредительного ремонта проведут капитальный ремонт реактора, включая полную выгрузку активной зоны, эксплуатационный контроль металла и техническое удостоверение корпуса реактора. Также запланирован капитальный ремонт цилиндра высокого давления и одного из цилиндров низкого давления турбоагрегата.

Также запланирована замена шкафов унифицированного комплекса технических средств на первом канале системы безопасности, замена аккумуляторных батарей на втором канале системы безопасности, замена программно-технического комплекса систем нормальной эксплуатации турбинного отделения и другое.