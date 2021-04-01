Макрон объявил о введении жесткого локдауна по всей Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об усилении противоэпидемических мероприятий на всей территории страны с 3 апреля.

Согласно заявлению Макрона, действие введенного ранее только в отдельных регионах жесткого локдауна будет распространено на всю страну, передает Deutsche Welle.

Карантинные меры предусматривают ограничение контактов с родственниками, а также переход на дистанционный режим работы. Выходить на улицу разрешено в пределах 10 километров от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещены.

Эти ограничения будут действовать минимум в течение месяца.

Кроме того, с понедельника по всей стране на три недели впервые в этом году закроют школы. К аналогичному шагу власти Франции прибегала лишь год назад во время первого локдауна в стране.

"Если мы сейчас не будем действовать, то потеряем контроль над ситуацией", – заявил Макрон, подчеркнув, что такие меры призваны остановить дальнейшее быстрее распространения вируса.

Как сообщалось, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что ответственность за введение ограничительных мер несут местные власти.