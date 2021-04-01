Украинский офис Apple сменил руководителя

31 марта 2021 года украинское юрлицо компании Apple - ООО "Эппл Украина" - сменило руководителя. До этой даты руководителем компании, согласно государственным базам, значился Роман Гуменюк, с этой даты им стал Питер Денвуд.

По данным Linkedіn и СМИ, Питер Рональд Денвуд работает в Apple c 2013 года и сейчас занимает должность директора по международному корпоративному праву. Он уже участвовал в налаживании работы внешних активов компании, передает AIN.

К примеру, в 2019 году, когда Apple приобрела британский стартап Spectral Edge Ltd., по данным Bloomberg, Денвуд стал его руководителем после того, как другие члены правления оставили свои полномочия. Ранее он также руководил индийским офисом компании. До работы в Apple был партнером в Baker McKenzie.

В последнее время компания регулярно ищет сотрудников в киевский офис, который зарегистрирован в Печерском районе Киева, в IQ Business Center. Украинское юрлицо компания зарегистрировала еще в апреле 2020 года, однако пока что неизвестно о конкретных планах о выходе Apple на рынок.