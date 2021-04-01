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Власти Китая одобрили создание крупнейшей химической компании в мире

Власти Китая одобрили создание крупнейшей химической компании в мире

Власти Китая одобрили слияние двух крупнейших химических компаний страны – Sinochem Group Co. и China National Chemical Corp. (ChemChina), рассчитывая создать ведущего глобального игрока в этой сфере.

Sinochem и ChemChina объединятся в рамках одной холдинговой компании, финансировать и контролировать которую будет государство, передает Интерфакс-Украина.

Сделка, которая планировалась несколько лет, призвана минимизировать конкуренцию между двумя компаниями и создать крупнейший в мире химический конгломерат с годовой выручкой в 1 трлн юаней ($153 млрд).

Решение о такой структуре сделки было продиктовано желанием Китая избежать разбирательств американских властей, которые спровоцировала бы очередная смена владельца швейцарской Syngenta AG, принадлежащей Sinochem с 2017 года, отмечает The Wall Street Journal.

Как сообщалось, Sinochem приобрела Syngenta за $43 млрд, и эта сделка стала самым крупным зарубежным приобретением в корпоративной истории КНР.

Для заключения этой сделки Sinochem пришлось получить разрешения регуляторов более чем в 20 юрисдикциях. В 2016 году ее одобрил Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), и очередная смена владельца Syngenta могла бы спровоцировать новую проверку со стороны CFIUS.

В Sinochem отмечают, что слияние с ChemChina позволит компаниям сэкономить на масштабе бизнеса, а также оптимизировать распределение корпоративных ресурсов.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Китай (2136) злиття (117) хімія (75)


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