Тимошенко задекларировала $5 миллионов наличными

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала в своей декларации 2020 года $5,49 млн, которые она держит в наличности, а также ряд ювелирных украшений.

Об этом свидетельствует декларация Тимошенко, обнародованная в реестре деклараций.

Наличными Тимошенко сохраняет $5,49 млн и 290 тыс. грн, передает Укринформ.

На банковских счетах Тимошенко хранится 780,24 тыс. грн.

Ее муж наличными держит 180,29 тыс. евро, 550 тыс. грн, $456,8 тыс. На банковских счетах у него - 55,89 тыс. грн, $21, 18,31 тыс. евро, 52,7 тыс. чешских крон.

Среди доходов, полученных Тимошенко в прошлом году, она указала компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования в размере 148,35 млн грн. Средства полученные от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

Кроме того, в 2020 году лидер "Батькивщины" как народный депутат получила 462,54 тыс. грн заработной платы, а также 255,86 тыс грн на выполнение депутатских полномочий. Тимошенко также указала в декларации 60,41 тыс. грн процентов от "Ощадбанка".

Ее муж Александр Тимошенко получил 342,27 тыс. грн иностранного дохода, 1 млн грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав и 133,72 тыс. грн страховых выплат.

Юлия Тимошенко также отметила как "обязательства по уплате арендной платы, в пользу наследников" сумму в размере 611,2 тыс. грн. А также 28,93 млн грн налоговых обязательств, которые необходимо уплатить до 1 августа 2021 года. В пользу Козинского поселковой территориальной общины.

Тимошенко в декларации указала жилой дом площадью 588 кв.м. в Козине Обуховского района Киевской области, который она арендует, и четыре земельных участка в праве пользования.

Кроме того, Юлия Тимошенко задекларировала ряд ювелирных изделий мировых брендов Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard.

Ее муж имеет двое наручных часы от Vacheron Constantin и Corum.

В собственности Юлии Тимошенко нет автомобилей, однако ее муж владеет Toyota LC 200 2018 года выпуска, ГАЗ 14 1983 и Audi A августа 2016 года.