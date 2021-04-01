Власти Киева передумали отказываться от повышенного лимита скорости на шоссе

После критики власти Киева решили вернуть повышенный лимит скорости движения до 80 км/ч на семи столичных магистралях, хотя накануне объявили, что не будут этого делать.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Николай Поворозник, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч", – сказал Поворозник.

По его словам, речь идет о семи участках столичных дорог:

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста);

просп. Николая Бажана (от Южного моста до Харьковской площади).

"Вместе с тем, совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года", – добавил Поворозник.

Как сообщалось, накануне директор КП "Центр организации дорожного движения Виктор Черний заявил, что с 1 апреля в Киеве не будут возвращать повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на отдельных улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует полностью необходимым критериям, а также учитывая требования велосообщества. Таким образом, на крупнейших магистралях города продолжило бы действовать ограничение скорости 50 км/ч.

Напомним, с 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч,на зимний период было установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 года №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября".