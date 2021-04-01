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Власти Киева передумали отказываться от повышенного лимита скорости на шоссе

Власти Киева передумали отказываться от повышенного лимита скорости на шоссе

После критики власти Киева решили вернуть повышенный лимит скорости движения до 80 км/ч на семи столичных магистралях, хотя накануне объявили, что не будут этого делать.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Николай Поворозник, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч", – сказал Поворозник.

По его словам, речь идет о семи участках столичных дорог:

  • просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста);
  • просп. Николая Бажана (от Южного моста до Харьковской площади).

"Вместе с тем, совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года", – добавил Поворозник.

Как сообщалось, накануне директор КП "Центр организации дорожного движения Виктор Черний заявил, что с 1 апреля в Киеве не будут возвращать повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на отдельных улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует полностью необходимым критериям, а также учитывая требования велосообщества. Таким образом, на крупнейших магистралях города продолжило бы действовать ограничение скорости 50 км/ч.

Напомним, с 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч,на зимний период было установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 года №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября".

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