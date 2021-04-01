Объем выполненных строительных работ сократился на 13%, – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине за два месяца 2021 года сократился на 12,8% по сравнению с январем-февралем 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В январе-феврале объем выполненных стройработ составил 15,4 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

По данным статведомства, в феврале 2021 года сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 98,4% по сравнению с предыдущим месяцем, скорректированный на эффект календарных дней по сравнению с февралем 2020 года – 88,4%.

Госстат сообщил, что в феврале 2021 года к февралю 2020 года рост объема стройработ наблюдался в сегменте жилого строительства – на 8,8%, инженерных сооружений – 4,1%. При этом в нежилом строительстве падение объемов стройработ составило 5,6%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 45,6%, ремонта – 26,7%, реконструкции и технического переоснащения – 27,7%.

Рост объема строительных работ в январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года зафиксирован в Хмельницкой (на 58,5%), Харьковской (на 5,4%), Сумской и Одесской (на 3,5%), Полтавской (2,5%) и Ривненской (2,4%).

В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 60,%) и Винницкая (на 60,4%) области.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.