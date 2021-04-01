В Словакии сменили правительство из-за закупки российской вакцины

Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новый состав правительства после скандала, вызванного закупкой российкой вакцины "Спутник V".

Как сообщает словацкое издание The Slovak Spectator, Чапутова утвердила на должности премьера министра финансов в бывшем правительстве Эдуарда Хегера, передает Укринформ.

В то же время должность главы Минфина в новом составе правительства займет Игорь Матович, который перед этим ушел в отставку с должности премьер-министра из-за скандала с закупкой вакцин.

Большинство министров, которые работали в предыдущем правительстве Матович, т акже сохранили свои должности. Среди новых – министр здравоохранения, которым станет Владимир Ленгварський.

Правительственный кризис в Словакии вызвала тайная закупка российской вакцины "Спутник V". Президент и члены коалиции раскритиковали договоренности главы правительства с Москвой о поставках 2 млн доз этого препарата, который не получил одобрения ни со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам, ни со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Президент Словакии призвала премьер-министра Игоря Матовича уйти в отставку, чтобы положить конец политическому кризису.

30 марта Матович подал в отставку. Ранее это сделал ряд министров, по вопросам труда, экономики, юстиции и здравоохранения, а партия "Свобода и солидарность" (SaS) вышла из правительственной коалиции.