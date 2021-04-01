61 страховая компания находится в зоне риска, – замглавы НБУ

Последние проверки отчетности страховщиков за второе полугодие 2020 года показали, что 46 из них нарушают нормативы, а 15 не подали финансовую отчетность, при этом длительное время они имели сложности с соблюдением обязательных нормативов.

Об этом написал в авторской колонке издания "Экономическая правда" заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка.

"Мы детально изучили обстоятельства этих нарушений. Их причиной не является повышение требований регулятора. Большинство нарушений - это сознательные действия руководства страховых компаний, связанные с выводом приемлемых активов", - подчеркнул Матузка, передает Интерфакс-Украина.

Среди основных причин проблемного состояния компаний Матузка назвал чрезмерные расходы, не имеющие экономического обоснования, обмен высоколиквидных активов - ОВГЗ на корпоративные права неизвестных ООО, которые явно не имеют соответствующей ценности и не будут после этого реализованы за такую же сумму. Кроме того, он назвал покупку непонятных ценных бумаг или заказ услуг, не связанных со страховой деятельностью, заключение договоров перестрахования, в которых размер возможных выплат меньше, чем размер страховых премий, уплаченных за такое перестрахование.

Еще одна из причин нарушений - передача средств страховых резервов в обеспечение по кредитам акционеров, а то и вообще явно не связанных лиц со страховщиком. Таких примеров очень много, констатирует Матузка.

При этом он отметил наличие отдельной категории страховщиков - искателей быстрой наживы.

"Их бизнес-модели построены на принципе МЛМ - пришел, увидел, победил, исчез. Страховые возмещения в таких бизнес-моделях обычно выплачиваются из страховых премий новых договоров. Так сказать, "с колес", - пояснил замглавы НБУ.

По его мнению, такое происходит потому, что страховщики ведут необдуманную политику агентских вознаграждений, чтобы зайти на рынок и стремительно занять нишу, забрав ее у кого-то другого. От этого страдают прежде всего клиенты, которые через некоторое время остаются у "разбитого корыта" со своими страховыми случаями, поскольку когда объемы страховщика падают и он уже не выдерживает таких расходов даже "с колес".

Лишь несколько страховщиков нарушает нормативы вследствие внешних обстоятельств, которые прямо не зависели от действий руководства. Это связано с внедренным в 2018 году предыдущим регулятором (Нацкомфинуслуг) требованием иметь запас капитала сверх размера страховых резервов. Этот запас должен быть представлен не любыми активами, а ликвидными и прибыльными, и без финансовой поддержки акционеров в этом случае компании не обойтись. Минимальный размер запаса капитала для life-страховщиков составляет 45 млн грн, для рисковых - 30 млн грн.

"На компании, нарушающие нормативы, приходится только 5% от всех сформированных страховых резервов. То есть размер их обязательств перед клиентами невелик. Однако это действующие участники рынка, в которых клиенты и обязательства перед ними. Поэтому цель регулятора - выявлять недобросовестных страховщиков на ранних этапах и не допускать углубления их проблем", - подчеркивает Матузка.

По его словам, большинство страховщиков ведут свой бизнес честно, они порядочны в отношении к потребителям. Это подтверждается постоянным ростом спроса со стороны населения и бизнеса на услуги страхования, ростом страховых премий.

"Рынок развивается, появляются новые продукты, растет уровень удовлетворенности клиентов качеством услуг. Задача Национального банка - следить, чтобы именно порядочные и ответственные страховщики работали на рынке", - резюмирует замглавы НБУ.