Украина за отопительный сезон снизила запасы газа в хранилищах на 44%

Украина с 19 октября 2020 года по 31 марта 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 43,8% (на 12,45 млрд кубометров) – до 16 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

В октябре отбор из хранилищ составил 0,2 млрд кубометров, в ноябре – 1,8 млрд кубометров, в декабре – 2,8 млрд кубометров, в январе – 2,6 млрд кубометров, в феврале – 2,9 млрд кубометров, в марте – 2,2 млрд кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Украина с наступлением потепления начала постепенно снижать отбор газа, доведя его с порядка 90 млн кубометров в начале второй декады марта до 43 млн кубометров в последний день месяца.

Отбор газа 31 марта осуществлялся уже только из пяти ПХГ Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что из-за потепления с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения городу нужно около пяти дней.

В Харькове, который наряду с Киевом является крупнейшим потребителем газа для отопления, анонсировали завершение отопительного сезона к 15 апреля.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 27,5% – с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров. В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,78 млрд кубометров до 28,44 млрд кубометров.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).