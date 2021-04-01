Минфин отчитался о перевыполнении госбюджета по доходам на 10 миллиардов

По оперативным данным Государственной казначейской службы, по итогам января-марта 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 219,7 млрд грн, что на 4,7% или 9,9 млрд грн больше росписи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, поступления в госбюджет от Государственной налоговой службы составили 128,7 млрд грн, что на 6,2% или на 7,6 млрд грн больше росписи на первый квартал. Государственная таможенная служба за указанный период перечислила 83,4 млрд грн, что на 3,7% или на 3 млрд грн больше плана.

При этом поступления от единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в первом квартале составили 76,6 млрд грн, что на 0,8 млрд грн превысило плановый показатель. Из указанной суммы 27 млрд грн поступило в марте, когда перевыполнение плана составило 0,6 млрд грн.

В том числе в марте 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 94,8 млрд грн, что на 5,7% или на 5,1 млрд грн больше плана. В частности, Налоговая служба перечислила 57,7 млрд грн (перевыполнение на 5,4% или на 3 млрд грн), Таможенная служба – 43,4 млрд грн (+8,6% или 2,7 млрд грн).

В то же время расходы общего фонда госбюджета и заимствования в первом квартале оказались меньше запланированных.

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Так, по оперативным данным Госказнаяйства за январь-март расходы по общему фонду госбюджета составили 253,8 млрд грн или 91,7% от росписи.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета в первом квартале составили 118,7 млрд грн или 73,8% от запланированных на этот период. Вся сумма была заимствована на внутреннем рынке, тогда как из внешних источников средств не поступало.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-март 2021 года составили 106,9 млрд грн (99,3% плана), платежи по обслуживанию долга - 37,4 млрд грн (96,8% плана).

В итоге за январь-март 2021 государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 24,4 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33,6 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 66,8 млрд грн.

Напомним, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,08 трлн грн, в том числе 959,85 млрд грн по общему фонду, расходы – 1,32 трлн грн и 1,18 трлн грн соответственно.