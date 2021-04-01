Зеленский завтра снова соберет СНБО, – СМИ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 2 апреля, возобновит еженедельные заседания после перерыва.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информированный источник.

"На завтра планируется (заседание СНБО, – ред.)", – отметил собеседник агентства.

Заседание Совбеза ожидается традиционно вечером.

Как сообщалось, в последние месяцы заседания СНБО под руководством президента Владимира Зеленского проводятся каждую неделю и знаменуются принятием резонансных решений.

При этом заседания СНБО не было на прошлой неделе. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в ближайшее время планируется провести отдельное заседание по вопросу ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Украине.