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СБУ обнаружила схему незаконного отчуждения 700 тысяч гектаров госземель

СБУ обнаружила схему незаконного отчуждения 700 тысяч гектаров госземель

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения государственных сельхозземель должностными лицами региональных подразделений Госгеокадастру под "прикрытием" центрального руководства.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель, сообщает пресс-центр СБУ.

В том числе более 2,5 тыс. земельных участков оформлялись с нарушением действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одного человека, что является грубым нарушением закона.

По данным следствия, незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.

"Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал благодаря "пробелам" в работе "Национальной кадастровой системы" и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти", – сказано в сообщении.

Сейчас СБУ направили официальное письмо в Госгеокадастра с требованием устранить недостатки, выявленные в работе информационных систем ведомства.

"В ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность", – отмечается в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по ст. 362 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.

Как сообщалось, ранее глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявлял, что с 2013 по 2020 годы органы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра передали в частную собственность гражданам 690 тыс. га земель, из них 235 тыс. га – участникам АТО. При этом в процессе аудита бесплатной приватизации земель в течение 2013-2020 годов в установлены тысячи фактов двойной приватизации земель.

По словам Лещенко, сейчас в распоряжении Госгеокадастра находится только 750 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности из 10,4 млн га земли сельскохозяйственного назначения.

Автор: 

земля (864) СБУ (1540) землевідведення (29) Держгеокадастр (160)


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внезапно! ага...
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01.04.2021 19:00 Відповісти
не поделились
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01.04.2021 20:03 Відповісти
Звісно, навіщо ім ринок землі - вони іі і так потихеньу мають бескоштовно.
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01.04.2021 22:25 Відповісти
Теперь надо отчуждить в пользу зельоных
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01.04.2021 23:02 Відповісти
Ну так ради деребана земли вся эта децентрализация и прихватизация и нужна, передать землю на места, а потом через местных чинуш раздерибанить.
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01.04.2021 23:45 Відповісти
Так это же классика "Все уже украдено до нас..."Вот о каком рынке земли может идти речь?Нечего продавать.
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02.04.2021 07:13 Відповісти
Товарищ, стремящийся оцифровать свой паспорт!
Не откладывай!
Желающие получить "в подарок" твою квартиру, машину, землю, ценные бумаги, почку ждут - не дождутся!
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02.04.2021 12:59 Відповісти
Для чего вводить рынок Земли? в коррупционной, а значит не демократичной не правовой и не рыночной де факто стране,когда большая часть уже распаевана и есть во владении сельского населения,что бы ее выкупили по дешевке те у кого есть много денег?, пусть даже честно заработанных, а имея деньги вы можете купить без очереди в любой стране ЕС или США вакцинину - или ту же Землю в Польше, Израиле нет, в Голландии и Германии можете, но там земля от 35 тыс.с гористой местности с камнями до 80 тыс.хорошая евро.так же и здесь, выжить надо стране, а жить кум королю кучке авантюристов и людей во власти.Выбранная власть должна создавать условия не продавать населением и государством свою землю от безвыходности в одни руки олигархам, когда ее выкупят пусть даже 1000 семей и будут хозяевами страны, как Фирташ и Ахметов и некоторые другие сильные мира, а создавать условия в целом для народа страны , тогда и страна будет счасливой и богатой , а не кучка олигархов - подопечных инвест няни Как в Польше, когда на 15 миллн.га Земли ратотает 1, 5 миллн.фермеров и кооперативов и экспортируют на 70 миллн.евро, в Голландии где на 2, 5 миллн.га земли приходится 100 тыс. фермеров, практически все они объедены в кооперативы, где сами себе сдают в аренду землю, а на предприятие под залог 10-15% той же техники, удобрений , а не Земли,берут кредиты под 1% и не продают просто зерно, а производят всю группу продовольствия на своих заводах в кооперативах, включая масло, сахар, мясные изделия.Если бы рынок Земли был введен раньше, то не пришлось говорить , что у государства украли 10 миллн.га, ее просто приватизировали бы законно, но суть от этого не поменялась бы ее просто украли бы, ни кто же не спрашивал согласия у хозяев-народа, а введя рынок в не демократической, а значит не рыночной, а коррупционной с олигархической жкономикой стране это еще цыничней,можно ввести налоги для населения под видом не хватки кислорода в больницах,когда олигархи налогов не платят,поставить блок или санитарные посты от африканской свинной чумы, многое другое и "законно" власть з "правоохоронцями" вынудить население продать землю и владельцами были все теже,а деньги в бюджете украли,народ же остался без средств сущесвования, так что пока не установится демократия де факто, верховенство права и на основе этого рыночная экономика, а не коррупция во власти и как следсвие олигархическая экономика, вводить рынок нельзя а надо создавать условия для жизни и работы (производства и продажи, получения дохода ) населения на Земле.
Лучше раздать Землю АТОшникам, которые заслужили больше, чем Кобелев и Ветренко получившие не заслужено премию 1% от выигранного в суде шведскими адвокатами у Гаспрома, чем приватизировать Землю, деньги за которую разворуют и это не популизм,а реальная экономика лучше 300 тыс.обеспеченных, производящих продукцию в кооперативах или индивидуально фермеров, чем 20 агрохолдингов Абромяучеса, Фирташа или Ахметова.
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02.04.2021 16:21 Відповісти

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