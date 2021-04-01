СБУ обнаружила схему незаконного отчуждения 700 тысяч гектаров госземель

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения государственных сельхозземель должностными лицами региональных подразделений Госгеокадастру под "прикрытием" центрального руководства.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель, сообщает пресс-центр СБУ.

В том числе более 2,5 тыс. земельных участков оформлялись с нарушением действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одного человека, что является грубым нарушением закона.

По данным следствия, незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.

"Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал благодаря "пробелам" в работе "Национальной кадастровой системы" и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти", – сказано в сообщении.

Сейчас СБУ направили официальное письмо в Госгеокадастра с требованием устранить недостатки, выявленные в работе информационных систем ведомства.

"В ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность", – отмечается в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по ст. 362 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.

Как сообщалось, ранее глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявлял, что с 2013 по 2020 годы органы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра передали в частную собственность гражданам 690 тыс. га земель, из них 235 тыс. га – участникам АТО. При этом в процессе аудита бесплатной приватизации земель в течение 2013-2020 годов в установлены тысячи фактов двойной приватизации земель.

По словам Лещенко, сейчас в распоряжении Госгеокадастра находится только 750 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности из 10,4 млн га земли сельскохозяйственного назначения.