"Новая почта" передала киевским больницам оборудование для лечения COVID-19

"Новая почта" передала очередную партию медицинского оборудования больницам в рамках благотворительной программы НП Манифест, на которую выделено дополнительно 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

На этот раз необходимое кислородное оборудование получили Киевские городские клинические больницы №4 и №7. Для этих заведений компания передала аппарат искусственной вентиляции легких, 50 кислородных концентраторов и 38 кислородных подушек.

"Слово "сатурация" твердо вошло в наш ежедневный лексикон и держится уже второй год. Сейчас кислород на вес золота, а его нехватка может стоить жизни. Год назад мы и не представляли, что больные будут стоять в очереди за тем, чтобы иметь возможность дышать. Стоять в стороне невозможно. Поэтому мы в Новой почте продолжаем свой НП Манифест по помощи медицинским учреждениям, которые остро нуждаются в кислородном оборудовании, и благотворительным фондам для адресной помощи больным коронавирусом", - заявила Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты.

На прошлой неделе благотворительные фонды Киева, Одессы и Львова получили 120 кислородных концентраторов и 100 кислородных подушек. С начала пандемии Новая почта выделила на борьбу с коронавирусной инфекцией 48 млн грн. Часть этих средств пойдет на поддержку медицинских учреждений в небольших населенных пунктах.

Компания обратилась с призывом сообщать о потребностях больниц.

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