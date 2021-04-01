Минэкономики отчиталось о выполнении плана поступлений от приватизации на 8%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с начала 2021 года провело 377 успешных аукционов, по результатам которых поступления в бюджет составят 963 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Отмечается, что результаты малой приватизации в первом квартале 2021 года доказывают высокую заинтересованность со стороны инвесторов. Так, в марте участие в приватизационных торгах принимали в среднем более четырех предпринимателей.

"Приватизация - один из драйверов экономического роста, позволяет не только увеличить поступления в государственный бюджет, но и передать непрофильные активы новым владельцам, которые имеют ресурсы для инвестиций и развития этих объектов", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Стоимость объектов, приватизированных в январе-марте, превышает 1 млрд грн, однако еще не все победители торгов успели подписать договоры о купле-продаже активов. Поэтому в итоге эта сумма может превысить 1 млрд грн.

Как сообщалосьЮ 30 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части приватизации объектов большой приватизации".

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.