Баканов задекларировал 1,4 миллиона зарплаты и три участка земли
На посту главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в 2020 году заработал 1,42 млн грн. Он также задекларировал три земельных участка и дом на 345,6 кв. м.
Об этом свидетельствует его декларация, обнародованная в реестре, передает Укринформ
По данным декларации, наличными Баканов сохраняет $170 тыс. и 800 тыс. грн. Среди банковских вложений у него $10 и 233 евро.
В Ходосовке Киевской области Баканов владеет тремя земельными участками и домом площадью 345,6 кв. м.
В собственности председателя СБУ нет автомобилей, на его жене зарегистрированы два - Volkswagen Touareg 2012 и Volkswagen Passat 2010.
В собственности Баканова квартира в Киеве площадью 56 кв. м. Также Баканов имеет в общей собственности квартиру в Кривом Роге - его доля 33%.
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