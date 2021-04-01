Баканов задекларировал 1,4 миллиона зарплаты и три участка земли

На посту главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в 2020 году заработал 1,42 млн грн. Он также задекларировал три земельных участка и дом на 345,6 кв. м.

Об этом свидетельствует его декларация, обнародованная в реестре, передает Укринформ

По данным декларации, наличными Баканов сохраняет $170 тыс. и 800 тыс. грн. Среди банковских вложений у него $10 и 233 евро.

В Ходосовке Киевской области Баканов владеет тремя земельными участками и домом площадью 345,6 кв. м.

В собственности председателя СБУ нет автомобилей, на его жене зарегистрированы два - Volkswagen Touareg 2012 и Volkswagen Passat 2010.

В собственности Баканова квартира в Киеве площадью 56 кв. м. Также Баканов имеет в общей собственности квартиру в Кривом Роге - его доля 33%.