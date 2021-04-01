Ближайший соратник Медведчука за год стал богаче в 2 раза

Денежные активы народного депутата Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака, который находится под санкциями СНБО, за год выросли вдвое.

Об этом свидетельствуют декларации политика за 2019 и 2020 годы, обратили внимание журналисты проекта "Схемы", передает Радио Свобода.

По подсчетам журналистов, с учетом актуального курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы Тараса Козака составили 8,24 млн евро, а в 2020 году вдвое больше – 17,25 млн евро.

Доходы нардепа в 2020 году тоже выросли – почти на 3 миллиона евро: 10,95 млн евро в 2020 году против 8,24 млн евро в 2019 году. При этом его зарплата как депутата составила всего 406,99 тыс. грн (около 12,7 тыс. евро), а львиную долю доходов Козака составили дивиденды от кипрской Turul Investments Limited.

Согласно декларации, сбережения ближайший соратник Виктора Медведчука храни в белорусских "МТБанке" (1,02 млн евро) и "Абсолютбанке" (17 млн евро).

В разделе "Информация о членах семьи субъекта декларирования" декларации нардепа Тараса Козака по 2020, как и в предыдущие годы, отсутствуют сведения о его гражданскую жену Наталью Лавренюк. И соответственно - право Козака не содержит информации о ее денежные активы, доходы и имущество.

Он также задекларивал два дома площадью 330 кв. м во Львовской области (через ООО "Инвестиционная компания Спорт-Тур") и 608,9 кв. м – в Киеве, колекцию часов, а также ряд юрлиц, связанных с тремя телеканалами, в отношении которых также введены санкции СНБО.

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При этом Козак вновь не внес в декларацию сведения о том, что находится в гражданском браке с Натальей Лавренюк, против которой в Украине также введены санкции, и не задекларировал ее имущество.

Лавренюк имеет многочисленное имущество в Украине, и является гражданкой двух стран – Украины и России. На нее также оформлен нефтяной бизнес в России вместе с женой Медведчука Оксаной Марченко и квартира в Москве стоимостью $13 млн.

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что именно Оксана Марченко и Наталья Лавренюк в феврале 2014 года, во время захвата Крыма, за бесценок купили "Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод" в России. Завод, начиная с 2014 года и по сей день, обеспечил семьям Виктора Медведчука и Тараса Козака дивиденды в размере более $100 млн.

Из-за деятельности "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода" в отношении Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны Украины. Предприятие якобы поставляло нефтепродукты в ОРДЛО, хотя менеджмент завода это отрицает.

Виктор Медведчук, комментируя санкции, заявил, что они были введены "против меня и моего товарища по фракции, а также членов наших семей", чем еще раз подтвердил, что Лавренюк и Козак находятся в гражданском браке.