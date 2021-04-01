Ермак задекларировал 444 тысячи зарплаты и Mercedes за 3 миллиона

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак задекларировал 475,6 тыс. грн доходов 2020 года.

Об этом свидетельствует декларация, предоставленная Ермаком в реестр деклараций, передает Радио Свобода.

Его зарплата в должности руководителя Офиса президента составила 444,5 тыс. грн (то есть в месяц зарплата Ермака составляет около 37 тыс. грн). Также Ермак получил 1,8 тыс. грн зарплаты с основного места работы в ООО "Международная юридическая компания", 10,3 тыс. грн зарплаты в той же компании на должности по совместительству, 4,9 тыс. грн зарплаты АО "Международная юридическая компания", 5 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг и 8,9 тыс. грн страховых выплат.

Ермак указал $153 тыс. и 50 тыс. евро наличными, 226,9 тыс. грн на банковских счетах. Кроме того, он указал 1,38 млн грн средств, одолженных ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" и задолженность этой компании по двум договорам в размере 8,31 млн грн.

По состоянию на конец 2020 года Ермак имел остаток кредита в размере 2,64 млн грн, взятого для приобретения квартиры. В течение года он совершил расходы на приобретение автомобиля в размере 2,97 млн грн, также оплатил 106,75 тыс. грн за сопутствующие услуги и 123,9 тыс. грн сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили.

Руководитель Офиса президента имеет квартиру в Киеве площадью 107,8 квадратных метра. Также ему принадлежит автомобиль Mercedes-Benz 2019 выпуска, которій он купил в прошлом году.

Ермак имеет переданные в управление корпоративные права в ООО "Международная юридическая компания" (50%), "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (49%), ООО "Международная фармацевтическая группа" (50%), ООО "Эр Пи Ай" (100% ) и ООО "Интерпромфинанс-Безопасность" (50%). Кроме того, он также является конечным бенефициаром ассоциации "Украинский-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования".

11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.