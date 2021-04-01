Страны OPEC и Россия договорились о постепенном повышении добычи нефти

Страны OPEC, а также Россия и ряд других не входящих в состав картеля стран (так называемая OPEC+), договорились постепенно увеличить добычу нефти на 1,15 млн барреля в сутки.

Согласно решению объединения, 23 страны-участницы сделки повысят добычу на 350 тыс. барр. в мае и июне, и еще на 450 тыс. в июле, передает Bloomberg со ссылкой на Минэнерго Казахстана.

При этом, по данным агентства, изначально большинство министров стран-участниц соглашения предлагали сохранить действующие до последнего времени ограничения. Но в итоге решили постепенно наращивать добычу в течение трех месяцев.

За увеличение производства на 350 тыс. барр. в сутки в мае и июне выступала Саудовская Аравия, это предложение также поддержала Россия, передает Интерфакс.

Перед встречей участников ОПЕК+ в четверг, 1 апреля, президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тыс. барр. в сутки в зависимости от ситуации на рынке. По мере восстановления спроса ограничения корректировались: на март – 7,05 млн баррелей в сутки, на апрель – 6,9 млн барр.

Как сообщалось, в апреле 2020 года группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорилась снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Уровень сокращения добычи с июля по декабрь прошлого года должен был составить 7,7 миллиона баррелей в день.