Авиакомпания МАУ увеличила количество чартерных рейсов в 2,7 раза

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", по предварительным итогам, в первом квартале 2021 года выполнила на 18% меньше регулярных рейсов (1 424), чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в то же время выросло количество чартерных рейсов: до 1 116, по сравнению с 419 рейсами в 2020 году.

Общее количество перевезенных пассажиров: 322,73 тыс., что 33% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, в частности:

пассажиры регулярных рейсов: 121,05 тыс. (900,52 тыс. в 2020 году);

пассажиры чартерных рейсов: 201,69 тыс. (75,52 тыс. в 2020 году).

Процент транзита за три месяца составляет 34% (учитывая все регулярные рейсы), по сравнению с 46% в 2020 году.

Объем перевозки груза и почты (как на регулярных, так и на чартерных рейсах) составляет 743 тонн, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

С 1 января по 31 марта 2021 года было рассмотрено и обработано около 30 тыс. запросов пассажиров и оформлено возвратов на сумму $6,7 млн. Всего же за 12 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020 по март 2021 года включительно МАУ вернула пассажирам более $33 млн.