Минздрав отчитался о рекордных показателях заболеваемости COVID-19

По состоянию на утро 2 апреля в Украине за сутки зафиксировали 19 893 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности заболело 834 ребенка и 484 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также за госпитализировали 5 050 человек, умерло 433 пациента (также рекордный показатель), выздоровело – 10 287. При этом совершили 128 727 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 711 630 человек, выздоровело – 1 333 370, летальных случаев зафиксировали 33 679, также провели 8 238 849 тестов.

В то же время министр сообщил, что с начала кампании вакцинации в Украине привилось 267 833 человека, за последние сутки – 19 097.

Днем ранее, 1 апреля, сообщили о 17 569 новых случаях заболевания, 31 марта – о 11 226 случаях, 30 марта – о 10 533 новых случаях, 29 марта за сутки заболело 8 346 человек.