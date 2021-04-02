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Кабмин создал Национальный фонд инвестиций

Кабмин создал Национальный фонд инвестиций

Кабинет министров Украины принял постановление о создании госпредприятия "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом свидетельствует постановление правительства от 31 марта, опубликованное "Урядовому портале".

Министерству развития экономики поручено в месячный срок разработать законопроект о Национальном фонде инвестиции, в котором, в частности, будут созданы механизмы создания совместных инвестиционных проектов с суверенным фондами Объединенных Арабских Эмиратов, государства Катар и других, а также проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 год. 

Также после принятия соотвествующих изменений в закон о госбюджете Минэкономики должно подать правительству проект о преобразовании Национального фонда инвестиций в акционерное общество. 

Уставной капитал фонда составит 100 млн грн.

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Джерело:  Урядовий портал
Кабмін (7761) фонд (140) Мінекономрозвитку (2004)


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