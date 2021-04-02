Кабмин создал Национальный фонд инвестиций

Кабинет министров Украины принял постановление о создании госпредприятия "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом свидетельствует постановление правительства от 31 марта, опубликованное "Урядовому портале".

Министерству развития экономики поручено в месячный срок разработать законопроект о Национальном фонде инвестиции, в котором, в частности, будут созданы механизмы создания совместных инвестиционных проектов с суверенным фондами Объединенных Арабских Эмиратов, государства Катар и других, а также проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 год.

Также после принятия соотвествующих изменений в закон о госбюджете Минэкономики должно подать правительству проект о преобразовании Национального фонда инвестиций в акционерное общество.

Уставной капитал фонда составит 100 млн грн.