Крупнейшие собственники POS-терминалов готовы поэтапно снизить комиссию интерчейндж, – заявление (обновлено)

"Ощадбанк", "Приватбанк" и "Райффайзен банк Аваль" заявили о готовности поэтапно снизить комиссию интерчейндж и призвали Верховную Раду отказаться от рыночного регулирования комиссии за эквайринг

Об этом говорится в совместном заявлении банков, сообщает пресс-служба "Приватбанка".

"В этом контексте, учитывая требования действующего законодательства Украины о защите экономической конкуренции, с целью снижения размера комиссии интерчейндж в Украине субъекты рынка рассматривают возможность обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой дать заключение о возможных действиях, направленных на снижение комиссии интерчейндж в Украине согласно такому графику: до 1,2% начиная с 1 июля 2021 года, до 1% – с 1 июля 2022 года и до 0,9% – с 1 июля 2023 года", – говорится в заявлении.

Однако банки настаивают на сохранении в Украине свободного рыночного ценообразования по комиссии за эквайринг и выступают против ее ограничения на законодательном уровне. Поэтому представители банков призвали отозвать предложения к соответствующим законопроектам, которые предусматривают установление предельного размера такой комиссии для участников рынка.

В то же время банки предлагают ввести регулирование осуществления всех платежей в безналичной форме между компаниями, государством и государственными учреждениями с одной стороны и гражданами с другой стороны; отменить требования по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов, а также снизить установленные ограничения по наличным расчетам в торговой сети.

Это обращение также поддержала платежная систама Mastercard.

"Мы также поддерживаем привлечение Антимонопольного комитета Украины к оценке предложенного подхода, чтобы таким образом обеспечить прозрачность и соблюдение норм действующего законодательства по защите конкуренции. В течение последних лет компания Mastercard поэтапно снижала размер комиссий интерчейндж на украинском рынке. Мы готовы присоединиться к предложенной банковским сектором инициативе, как только будет получено одобрение от Антимонопольного комитета", – заявили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен банк Аваль" вместе занимают 87% рынка оплаты через POS-терминалы. Банки-собственники платежных терминалов получают наибольшую долю комиссии интерчейндж за проведение безналичных платежей (2-3% от суммы покупки).

В свою очередь Mastercard занимает 64,8% рынка платежных карт в Украине, она получает 0,3% от суммы платежа.

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