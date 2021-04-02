"Украэрорух" получил убыток на 1,5 миллиарда

По итогам 2020 года государственное предприятие "Украэрорух" получило чистые убытки на сумму 1,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет об исполнении показателей финансового плана предприятия, сообщает проект "Марлин".

Разница между доходом от реализации аэронавигационных услуг "Украэроруха" и их себестоимостью за прошлый год составила 664,4 млн грн

В компании объясняют убытки последствиями пандемии коронавируса, а именно: снижение интенсивности полетов, уменьшение количества самолетов в небе.

Также негативно влияет дебиторская задолженность, которая на конец 2020 года составила более 1,3 млрд грн со стороны авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

По результатам 2019 года "Украэрорух" тоже отчитывался о 1,12 млрдн грн убытков, 2018 год был завершен с прибылью в 286,1 млн грн.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.