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Новини
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"Украэрорух" получил убыток на 1,5 миллиарда

По итогам 2020 года государственное предприятие "Украэрорух" получило чистые убытки на сумму 1,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет об исполнении показателей финансового плана предприятия, сообщает проект "Марлин".

Разница между доходом от реализации аэронавигационных услуг "Украэроруха" и их себестоимостью за прошлый год составила 664,4 млн грн

В компании объясняют убытки последствиями пандемии коронавируса, а именно: снижение интенсивности полетов, уменьшение количества самолетов в небе.

Также негативно влияет дебиторская задолженность, которая на конец 2020 года составила более 1,3 млрд грн со стороны авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

По результатам 2019 года "Украэрорух" тоже отчитывался о 1,12 млрдн грн убытков, 2018 год был завершен с прибылью в 286,1 млн грн.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

Автор: 

Джерело:  проект "Марлин"
збитки (1131) Украерорух (142)


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Топ коментарі
+6
при барыгах была прибыль, а при новых лиццах одни убытки, зато у олигархов +9 лярдов, ну вы поняли...
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02.04.2021 15:57
+5
Нормально так зебилы прибарахлились еще на одном предприятии
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02.04.2021 15:01
+4
а может просто простили бениным авиакомпаниям миллиардные долги перед Аэрорухом?
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03.04.2021 02:08
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Нормально так зебилы прибарахлились еще на одном предприятии
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02.04.2021 15:01 Відповісти
при барыгах была прибыль, а при новых лиццах одни убытки, зато у олигархов +9 лярдов, ну вы поняли...
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02.04.2021 15:57 Відповісти
Я би так не говорив, саме при баризі відбулася заборона польотів літаків РФ в небі України,які переключилися на Мінськ- Варшаву- Стамбул в обхід України, а це левова частка прибутку,+ європейські компанії проклали маршрути в обхід країни через війну на сході, та й кількість польотів лоукостів та міжнародних польотів з України низькі, не говорю про майже повну відсутність маршрутів всередині країни - для бідної країни такі польоти розкіш
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02.04.2021 21:31 Відповісти
а может просто простили бениным авиакомпаниям миллиардные долги перед Аэрорухом?
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03.04.2021 02:08 Відповісти
Зачем простили? Просто туалетной бумагой - векселями от них оплату получают
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03.04.2021 10:42 Відповісти
Зе!Бень, а ти пропонуєш, нехай кацапи літають? Ти з тих ідіотів які вважають, що )(уйлобат не агресор та зброю відкопують в шахтах?
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03.04.2021 02:21 Відповісти
Так, Бєня не дуже любе платити, а тут така лафа...
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02.04.2021 17:59 Відповісти
Тот редкий случай, когда всякая ирония и плевки в сторону зеленых абсолютно безосновательны. Достаточно зайти на flight radar, чтобы представить реальную картину состояния нашего воздушного пространства. Пока - почти 0. Так что насыпать в корзину аэроруха, на жаль, некому. Пандемия. С понедельника и наземный в Киеве закрывают.
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02.04.2021 22:42 Відповісти
для нетрадиційно обдарованих цитата, але не напрягай макітру, чайник закипить.
Также негативно влияет дебиторская задолженность, которая на конец 2020 года составила более 1,3 млрд грн со стороны авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).Источник: https://biz.censor.net/n3257224
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03.04.2021 02:24 Відповісти
Так закрывайте его, директора под суд, разве не понятно что это чепуха, просто отмывании на пдв!
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02.04.2021 23:10 Відповісти
Дерибан Аэроруха продолжается. Зеленая команда методически уничтожает прибыльное госпредприятие. Создана куча отделов с немаленькими зарплатами не имеющих к управлению воздушным движением никакого отношения. Этого им показалось мало. Создается наглядова рада с зарплатами под 200 тыс. гр. При этом массово увольняют авиационных специалистов. Принудительно закрывают объекты авиационной инфраструктуры.
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03.04.2021 13:16 Відповісти

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