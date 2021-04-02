Власти Запорожья вводят новые карантинные ограничения с завтрашнего дня
Городская комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ужесточить карантинные ограничения в Запорожье из-за роста количества больных коронавирусом.
Об этом городской голова Запорожья Владимир Буряк сообщил на своей странице в сети Facebook.
Мэр отметил, что ситуация с распространением коронавируса в городе "ухудшается не по дням, а по часам". В частности, за прошедшие сутки в городе зафиксировано 455 новых больных и 11 смертельных случаев, а заполнение больничных коек для взрослого населения достигло 82%.
Буряк сообщил, что жесткий карантин в городе вводится с субботы, 3 апреля.
С завтрашнего дня в городе кафе и ресторанам будет разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 с соблюдением всех карантинных норм, в субботу и воскресенье можно работать только "на вынос".
При этом запрещается проведение всех массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий.
Также запрещается работа спортзалов и фитнес-центров, а также субъектов хозяйствования, которые работают в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией и тому подобное.
Продолжат работать продовольственные рынки, операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).
Согласно данным Минздрава, в целом Запорожская область сейчас находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности.
Будь ласка, зачекайте...
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