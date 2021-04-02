Сети АЗС снизили цены на автогаз

Розничные сети с 26 марта по 2 апреля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-60 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Наибольшее снижение цены зафиксировано в сети Glusco – автогаз подешевел на 59 копеек – до 14,95 грн/л.

Marshal, "Укргаздобыча" и Motto опустили цены на 30 копеек – до 15,00 грн/л, 15,19 грн/л и 15,66 грн/л соответственно.

На станциях "Олас", KLO, BVS и SUNOIL автогаз в среднем подешевел на 2-18 копеек за литр.

Средняя стоимость СУГ по Украине 2 апреля составила 15,77 грн/л, что на 5 копеек дешевле, чем 26 марта.