Украина планирует арбитраж из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы

Министерство иностранных дел Украины рассматривает возможность арбитражного рассмотрения дела о присвоении РФ телекоммуникационной системы и радиочастотного ресурса Украины.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на слушаниях в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает Интерфакс-Украина.

"По факту мы имеем, что телекоммуникационная система Украины, которая является имуществом Украины, вместе с радиочастотным ресурсом - и ТВ, и радиочастоты - украдены, присвоены. Мы отслеживаем, и у нас были огромные отчеты по тому, как "Роскомнадзор" продолжает выдавать лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины", - сказала она.

"И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования - эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать, - и перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас обрабатывается", - добавила она.

Замминистра добавила, что через неделю планируется межведомственное совещание, где хотят рассмотреть перспективу арбитражного рассмотрения.

"Потому что есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом, подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража", - пояснила она.

Но здесь есть нюансы, и на этом межведомственном совещании мы хотим вместе с Госспецсвязью, НКРСИ, УДЦР, Нацсоветом и всеми, кто причастен к этому комплексному техническому вопросу, проговорить наши перспективы и развить стратегию наших действий", - добавила Джапарова.