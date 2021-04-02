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Украинцы не смогут возобновить путешествия за границу до конца вакцинации, – МИД

Украинцы не смогут возобновить путешествия за границу до конца вакцинации, – МИД

Полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Kyiv Post.

"Сейчас главный приоритет – вакцинация... Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", – сказал министр.

Кулеба отметил, что вакцины по-прежнему являются дефицитным ресурсом во всем мире и Украина не является исключением.

По его словам, это делает некоторые страны "вакциннными националистами", поскольку они отменяют экспорт вакцин, пока их население не будет полностью иммунизировано.

Кулеба подчеркнул, что дипломатия прилагает все усилия, чтобы такие дружественные страны, как Польша, помогли Украине получить больше вакцин.

"Друзья делятся даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья... Нам бы очень хотелось увидеть господство "либеральной вакцинной демократии", но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это", – добавил глава МИДа.

Автор: 

Джерело:  Kyiv Post
вакцина (889) туризм (789) Кулеба Дмитро (144) туристи (181) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+22
Ну тобто ще як мінімум до завершення каденції пліснявих.
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02.04.2021 18:02
+13
Тобто, безвізу Фсьо?
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02.04.2021 19:43
+12
Итак, администрация Порошенко открыла Европу для украинцев. Непрофессиональные действия администрации Зеленского по обеспечению страны вакцинами, похоже, закроют для нас такую возможность. Печальный результат выбора в 2019 году!
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03.04.2021 15:40
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Ну тобто ще як мінімум до завершення каденції пліснявих.
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02.04.2021 18:02 Відповісти
Гурьба кричала то не Порошенко нам безвіз виборов,то народ отримав сам!
Вітаємо наш мудрий народу таку дрібницю як вакцинацію ви можете самі теж порішати.
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03.04.2021 23:29 Відповісти
Друзьйа надіялися що Україна ще їм допоможе , але ми успішно знищили весь свій потенціал і розісрали людський ресурс , спеціаліслів . То ж тепер , друзьйа матюкаючись , мусять давати нам хоч якісь крихти зі столу .
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02.04.2021 19:38 Відповісти
Тобто, безвізу Фсьо?
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02.04.2021 19:43 Відповісти
уже год как все...
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03.04.2021 09:20 Відповісти
Та ні зелені у тих у кого залишилися гроші будуть вакцинувати за гроші.Пальчевські та інші.
Хужє не будєт!
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03.04.2021 23:32 Відповісти
А ВИЧинфецированным ********** исповедующим ислам я так понял добро пожаловать?!
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02.04.2021 19:46 Відповісти
Черный цвет кожи вне очереди...
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02.04.2021 19:47 Відповісти
Полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация.Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Источник: https://biz.censor.net/n3257264

ТА ПІШОВ ТИ ЗІ СВОЄЮ ВАКЦИНАЦІЄЙ НАФІГ
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02.04.2021 20:28 Відповісти
ЗеБiльна шобла все провалила, а вакцинацiю розтягне до кiнця ************* шмарклi...
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02.04.2021 20:37 Відповісти
По сообщениям специалистов в Украине на это уйдет 10 лет. Я думаю что это оптимистический прогноз. Надеюсь что закрытие будет касаться не только простых смертных но и наших любителей Куршавели из Рады. Которые уже " собрались валить из страны".
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02.04.2021 20:53 Відповісти
вирус исчезнет сам по себе через 1 год, как и испанка в свое время. Дольше оно не проживет, а с вакциной спешат чтоб успеть бабла поднять, так как сроки ограничены.
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02.04.2021 22:53 Відповісти
НАРОДНЫЙ...от названия какого вируса нас будут укалывать?????
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03.04.2021 01:33 Відповісти
То есть 8 лет по оптимистичному прогнозу. Как удобно, даже безвиз отменять не пришлось)
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03.04.2021 01:46 Відповісти
Ага , а так как завершения не видно в силу того что еще практически и не начали , то прогноз мой таков - к тому времени пока мы получим вакцины после всех стран которые приложили хоть каплю усилий для их получения , возникнут новые штаммы коронавируса , на которые эти вакцины действовать не будут! А дальше все начнется с начала по кругу , создание новых вакцин , ожидание своей очереди , новые штаммы ,вакцины ,очередь ........ твою ж мать!
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03.04.2021 02:04 Відповісти
если бы еще Украина принимала без лишних тестов уже вакцинированных со штатов было бы совсем хорошо
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03.04.2021 04:53 Відповісти
Всьоо, не буде трускавки в цьоу році на столі у поляків.
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03.04.2021 11:53 Відповісти
Вот так тихонечко и скромненько, без излишнего шума и ненужной огласки "гавкнет" к херам собачьим хвалёный-перехвалёный безвиз.
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03.04.2021 11:58 Відповісти
Шо он мелет, на каком основании . Кто принял закон о черезвычойном положении и отменил нормы конституции о свободном прередвижении. Или живем как стадо или боремся за конституцию против узурпациии власти клоунами. Этот бардак хуже войны. Или сменим эту власть или в стойло.
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03.04.2021 12:36 Відповісти
в стойло! И намордник не забудь.
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03.04.2021 18:10 Відповісти
так а где те смєтуны, которые хотели смести если шо? Правильно 73% лохов стоят тихонько в стойле и сопут в 2 дырки, ждут что за них опять кто то будет парится, а они будут рассказывать как надо было делать....
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03.04.2021 21:10 Відповісти
Не всем же шмондером торговать.
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03.04.2021 14:50 Відповісти
Итак, администрация Порошенко открыла Европу для украинцев. Непрофессиональные действия администрации Зеленского по обеспечению страны вакцинами, похоже, закроют для нас такую возможность. Печальный результат выбора в 2019 году!
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03.04.2021 15:40 Відповісти
смотри не заплачь, в какую Эуропу ты собрался ? получить в голландии дубиной по горбу ? или сидеть на хате закрытым в парЫже ?

или ты из паРыжа нам вещаешь про эуропейский выбор ?
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04.04.2021 18:56 Відповісти
Ничего, вот Буковель откроют, там и подхватим корону.
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03.04.2021 18:11 Відповісти
сбылась мечта зелебоиков-работать в Украине за копейки. Всех в стойло. жаль что из-зе зебилов страдают все.
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03.04.2021 21:07 Відповісти
а ты может в голландию хочешь ? получить дубиной за то, что в магазин вышел ? хахахаха

засунут пусть в одно место себе эуропейцы свои вакцины, будем зеркальные меры вводить, визовый режим с эуропой и прочая прочая,

макрон и бабка меркелиха друзья *****, а значит и сами *****

пусть между собой там тоталитаризмом обмениваются, а мы живем себе как мы здесь будем решать
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04.04.2021 18:55 Відповісти
в спам свинособака, там будешь жить себе и решать -в спаме.
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05.04.2021 12:30 Відповісти
ботяра мы тебя ***** **** и будем ***** шваброй в твой тупой свинячий рот
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06.04.2021 17:32 Відповісти
о козломордое существо проявило свое свиное рыло, в спам иди бояру принимай, что бы пукан горел всегда
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06.04.2021 18:36 Відповісти
***** будешь себя той дубиной, про которую в каждом своем высере блеешь ******* запоребриковый
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06.04.2021 18:37 Відповісти
Вот и сказочке конец. С удачным выбором просвистианалов вас, зеленоиды!
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03.04.2021 21:20 Відповісти
В нас теж є заводи із виробництва ліків. Є медичні лабораторії, інститути та дослідники.
Чому вакцини не почали виробляти в нас? Чим ми гірші за Індію?
Ок, наші дослідники невдахи. Трапляється. Але де виробництво за ліцензією? Чи каламутити бакшиш буде не зручно?
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03.04.2021 23:04 Відповісти
на такую лицензию всего бюджета Украины не хватит
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03.04.2021 23:29 Відповісти
шо ты трындишь ? на какую лицензию не хватит ? уже разложены твои псевдо-вакцины на компоненты во всех интЫрнетах
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04.04.2021 18:51 Відповісти
ВОЗ уже призвал не лицензировать вакцины.
И кто то из топовых производителей уже поддержал!
Или Модена или Астраценека.

И да, купить лицензию - все равно было бы дешевле чем готовый продукт на всех.
К тому же, очень вряд ли это будет единоразовая вакцинация.
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12.05.2021 19:52 Відповісти
Или пока их не выметут сраной метлой...
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04.04.2021 14:49 Відповісти
да ялду я клал этому кулебе на воротник,

летаю где хочу ,

ну кроме китая где в жопу залазят и эуропы фашистской где мирных голландцев, немцев, французов травят собаками и демократично куярят дубинами
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04.04.2021 18:45 Відповісти
А вот это уже тупой шантаж.

"Ану гоните нам вакцины!!! Не то мы приедем и поперезаражаем вас там всех!!!"
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05.04.2021 08:44 Відповісти

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