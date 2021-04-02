Украинцы не смогут возобновить путешествия за границу до конца вакцинации, – МИД

Полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Kyiv Post.

"Сейчас главный приоритет – вакцинация... Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", – сказал министр.

Кулеба отметил, что вакцины по-прежнему являются дефицитным ресурсом во всем мире и Украина не является исключением.

По его словам, это делает некоторые страны "вакциннными националистами", поскольку они отменяют экспорт вакцин, пока их население не будет полностью иммунизировано.

Кулеба подчеркнул, что дипломатия прилагает все усилия, чтобы такие дружественные страны, как Польша, помогли Украине получить больше вакцин.

"Друзья делятся даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья... Нам бы очень хотелось увидеть господство "либеральной вакцинной демократии", но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это", – добавил глава МИДа.