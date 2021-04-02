Украинцы не смогут возобновить путешествия за границу до конца вакцинации, – МИД
Полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Kyiv Post.
"Сейчас главный приоритет – вакцинация... Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", – сказал министр.
Кулеба отметил, что вакцины по-прежнему являются дефицитным ресурсом во всем мире и Украина не является исключением.
По его словам, это делает некоторые страны "вакциннными националистами", поскольку они отменяют экспорт вакцин, пока их население не будет полностью иммунизировано.
Кулеба подчеркнул, что дипломатия прилагает все усилия, чтобы такие дружественные страны, как Польша, помогли Украине получить больше вакцин.
"Друзья делятся даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья... Нам бы очень хотелось увидеть господство "либеральной вакцинной демократии", но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это", – добавил глава МИДа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вітаємо наш мудрий народу таку дрібницю як вакцинацію ви можете самі теж порішати.
Хужє не будєт!
ТА ПІШОВ ТИ ЗІ СВОЄЮ ВАКЦИНАЦІЄЙ НАФІГ
или ты из паРыжа нам вещаешь про эуропейский выбор ?
засунут пусть в одно место себе эуропейцы свои вакцины, будем зеркальные меры вводить, визовый режим с эуропой и прочая прочая,
макрон и бабка меркелиха друзья *****, а значит и сами *****
пусть между собой там тоталитаризмом обмениваются, а мы живем себе как мы здесь будем решать
Чому вакцини не почали виробляти в нас? Чим ми гірші за Індію?
Ок, наші дослідники невдахи. Трапляється. Але де виробництво за ліцензією? Чи каламутити бакшиш буде не зручно?
И кто то из топовых производителей уже поддержал!
Или Модена или Астраценека.
И да, купить лицензию - все равно было бы дешевле чем готовый продукт на всех.
К тому же, очень вряд ли это будет единоразовая вакцинация.
летаю где хочу ,
ну кроме китая где в жопу залазят и эуропы фашистской где мирных голландцев, немцев, французов травят собаками и демократично куярят дубинами
"Ану гоните нам вакцины!!! Не то мы приедем и поперезаражаем вас там всех!!!"