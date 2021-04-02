Власти Киева введут отменят плату за парковку на время карантина

Киевсовет на ближайшей сессии 8 апреля планирует рассмотреть расширение льгот для бизнеса в условиях карантина, в том числе снижение платы за размещение наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%, а также отмену платы за парковку.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он уточнил, что до завершения действия строгих ограничений планируется освободить владельцев авто на территории Киева от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис".

По словам городского головы, горсовет также рассмотрит вопрос снижения размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривни на содержание объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания, площадок для питания у стационарных учреждений и сезонных и летних площадок.

Также власти города планируют увеличить размер финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Компенсацию процентов не только по кредитам, которую город уже ввел год назад, но и по "кредитным линиям". А также – о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую ​​компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы", – отметил Кличко.

Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, закрывает детсады и школы, а весь общественный транспорт в городе, включая метро, будет работать исключительно по спецпропускам.