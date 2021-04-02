Пенсию до 2 тысяч гривен получают 1,8 миллиона украинских пенсионеров, – Минсоцполитики

В Украине пенсии в размере менее 2 тыс. грн получают 1,8 млн пенсионеров, что вдвое меньше, чем в 2020 году.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Громадского радио", передает Укринформ.

По ее словам, количество пенсионеров, которые получают менее 2 тыс. грн за год уменьшилось более, чем в два раза.

"(Сейчас) 1,8 млн, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 млн человек, получавших пенсии до 2 тыс. грн. Вы говорите: если посмотреть на закон, то минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Это 1 769 грн. Мы его платим только тем, где нет стажа. Нет стажа у человека, но есть право – мы платим эту сумму, но индексируем два раза в год – в июле и в декабре. Не намного, по возможностям, но это делаем. Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1 769 грн, в этом году мы платим 2 200 грн", – сказала Лазебная.

При этом она добавила, что каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсию: от 65 лет – 2 400 грн, от 80 лет – 2 600 грн. Также она заметила, что в Украине индексируются все пенсии.

"Есть исключения для отдельных категорий по закону, но мы эти исключения исправили в законопроекте, чтобы индексация пенсий была по унифицированным одним правилам для всех пенсионеров. Но нет такого, что минимальные индексируются, а максимальные нет. Кстати, у нас нет пенсии больше, чем 17 тыс. 690 грн", – отметила глава Минсоцполитики.