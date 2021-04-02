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Пенсию до 2 тысяч гривен получают 1,8 миллиона украинских пенсионеров, – Минсоцполитики

Пенсию до 2 тысяч гривен получают 1,8 миллиона украинских пенсионеров, – Минсоцполитики

В Украине пенсии в размере менее 2 тыс. грн получают 1,8 млн пенсионеров, что вдвое меньше, чем в 2020 году.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Громадского радио", передает Укринформ.

По ее словам, количество пенсионеров, которые получают менее 2 тыс. грн за год уменьшилось более, чем в два раза.

"(Сейчас) 1,8 млн, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 млн человек, получавших пенсии до 2 тыс. грн. Вы говорите: если посмотреть на закон, то минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Это 1 769 грн. Мы его платим только тем, где нет стажа. Нет стажа у человека, но есть право – мы платим эту сумму, но индексируем два раза в год – в июле и в декабре. Не намного, по возможностям, но это делаем. Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1 769 грн, в этом году мы платим 2 200 грн", – сказала Лазебная.

При этом она добавила, что каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсию: от 65 лет – 2 400 грн, от 80 лет – 2 600 грн. Также она заметила, что в Украине индексируются все пенсии.

"Есть исключения для отдельных категорий по закону, но мы эти исключения исправили в законопроекте, чтобы индексация пенсий была по унифицированным одним правилам для всех пенсионеров. Но нет такого, что минимальные индексируются, а максимальные нет. Кстати, у нас нет пенсии больше, чем 17 тыс. 690 грн", – отметила глава Минсоцполитики.

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Джерело:  Укринформ
пенсіонери (430) пенсія (685) Міністерство соціальної політики (665)


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Пенсии зашебись.Коммуну оплати , если хватит и спи спокойно ,дорогой товарищ...Олигархи за тебя покушают вкусно , попьют сладко....
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02.04.2021 14:34 Відповісти
Мне пенсия вообще не светит...как и супруге. Не работал на дядю, а большая часть предпринимательского стажа не страховая. Ну а потом не стало стимула отстегивать, и уже нет и предпринимательства. Таких как я миллионы, пенсии нам не будет, а мы не собираемся просто так платить соцвзносы нынешним пенсам
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02.04.2021 21:32 Відповісти
ТОТ КТО ЭТИ ПЕНСИИ НАЧИСЛЯЕТ !!!!!!!

В МАГАЗИНЫ И АПТЕКИ ХОДЯТ ?????????

ОНИ ПОЛУДУРКИ ПОЛНЫЕ ЭТИ 2 000 гр, насмешка над пожилыми людми в Украине !!!!!!!!
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02.04.2021 14:37 Відповісти
бизнесу тоже нужно выплачивать на карантин не 8, а до 2 тысяч.
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02.04.2021 14:43 Відповісти
им вообще ничего не платить
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02.04.2021 14:47 Відповісти

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