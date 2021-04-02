В Винницкой области ужесточают карантин
Согласно решению областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на территории Винницкой области с 3 апреля вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические мероприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации.
На период до 12 апреля запрещается проведение всех массовых мероприятий, прием посетителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах.
Также не будут работать детские заведения оздоровления и школы.
Проводить религиозные мероприятия можно исключительно при соблюдении карантинных мер – не более одного человека на 5 кв. м.
В то же время продолжат работу детские садики и заведения специального образования.
Власти области также призвали руководителей перевести работников на дистанционный режим.
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