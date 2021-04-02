За нарушение карантина в Киеве закрыли всего два ресторана

Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве и Департамент муниципальной безопасности КГГА проверили десять ночных заведений на соблюдение карантинных мер.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госпродпотребслужбы.

По результатам проверки было закрыто два ресторана: "ВАО" на ул. Мечникова 14/1 и ресторан "Хлебный" на ул. Крещатик 15/4. Против них составили административные протоколы.

Также обнаружили и закрыли три летние площадки на Крещатике, которые также работали с нарушениями карантинных ограничений.