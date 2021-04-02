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За нарушение карантина в Киеве закрыли всего два ресторана

За нарушение карантина в Киеве закрыли всего два ресторана

Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве и Департамент муниципальной безопасности КГГА проверили десять ночных заведений на соблюдение карантинных мер.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госпродпотребслужбы.

По результатам проверки было закрыто два ресторана: "ВАО" на ул. Мечникова 14/1 и ресторан "Хлебный" на ул. Крещатик 15/4. Против них составили административные протоколы.

Также обнаружили и закрыли три летние площадки на Крещатике, которые также работали с нарушениями карантинных ограничений.

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Джерело:  Facebook
карантин (2077) Київ (4688) Держпродспоживслужба1 (337) коронавірус (3210)


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Я вообще не слышал что бы людей штрафовали за нежелание носить маску или предпринимателей обслуживающих таких покупателей. Попы особенно московские так те вообще устраивают всякие "ходы" сборища и их никто не трогает. Это похоже на диверсию с участием власти которая ничего не предпринимает и не наказывает этих разносчиков заразы а КОВИД тем временем распространяется и сжирает всё больше людей в Украине которая пожалуй единственная страна на планете с таким низким количеством вакцинаций. Племена папуасов вакцинируются а мы нет. В Украине вакцинировано что то около 17 000 человек всего а полностью лишь 2 человека. С такими темпами что бы всех вакцинировать потребуется более 10 лет.Например в нашем посёлке под Харьковом 1 200 чел населения и я не слышал ни одного вакцинированного даже один раз а в поликлинике даже и приблизительно не знают когда это будет и будет ли вообще..
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02.04.2021 20:45 Відповісти
Хорошо, что не все заведения закрыли, а то после карантина и отметить торжество не было бы где. Мы недавно были на свадьбе знакомых в ресторане Канарейка. Если не считать украшений, которые были организованы для свадьбы, в общем заведение уютное и тихое, много зелени, живые канарейки подпевали нам) Кухня тоже понравилась, меню разнообразное и блюда оригинальные. Кстати у них есть https://kanareyka.com.ua/ сайт , где можно предварительно забронировать столик и меню, или ознакомиться с самим заведением.
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12.07.2021 17:01 Відповісти

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