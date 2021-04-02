За нарушение карантина в Киеве закрыли всего два ресторана
Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве и Департамент муниципальной безопасности КГГА проверили десять ночных заведений на соблюдение карантинных мер.
Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госпродпотребслужбы.
По результатам проверки было закрыто два ресторана: "ВАО" на ул. Мечникова 14/1 и ресторан "Хлебный" на ул. Крещатик 15/4. Против них составили административные протоколы.
Также обнаружили и закрыли три летние площадки на Крещатике, которые также работали с нарушениями карантинных ограничений.
Джерело: Facebook
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виктор Азовцев #196199
показати весь коментар02.04.2021 20:45 Відповісти Мені подобається 0
Валентина Момонтова
показати весь коментар12.07.2021 17:01 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль