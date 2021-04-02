Египет оценил убытки от блокирования Суэцкого канала в $1 миллиард

Власти Египта оценили убытки страны за почти недельную блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given в более $1 млрд и ожидают выплаты компенсации.

Об этом глава Управления Суэцкого канала Усама Рабий сообщил агентству Associated Press, передает Интерфакс-Украина.

"Это право страны", – сказал египетский чиновник.

Компенсация включает стоимость спасательной операции, убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.

Он не уточнил, кто именно должен будет выплачивать компенсацию, но предупредил, что если вопрос об ущербе будет передан в суд, контейнеровозу и грузам с него не позволят покинуть Египет.

Агентство отмечает, что процесс может быть сложным, потому что Ever Given принадлежит японской компании, обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.

Как сообщалось, судоходство по Суэцкому каналу возобновилось 29 марта вечером. Контейнеровоз Ever Given, который ранее блокировал канал, был снят с мели, и вечером того же дня судно своим ходом вышло из узкой части и достигло Большого Горького озера. Судно село на мель утром 23 марта, в результате почти неделю движение по Суэцкому каналу было парализовано.