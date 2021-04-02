"Укроборонпром" сменил гендиректора Харьковского бронетанкового завода

"Укроборонпром" назначил гендиректором Харьковского бронетанкового завода Германа Сметанина.

Как сообщает пресс-служба завода, соответствующий приказ генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал 29 марта.

Новый руководитель завода уже приступил к выполнению своих обязанностей, соответствующие изменения также уже внесены в госреестр юрлиц.

Сметанин с 2019 года и до последнего времени занимал должность директора по производству Машиностроительного завода им. Малышева. До этого работал главным инженером на госпредприятии "Львовский бронетанковый завод".

ГП "Харьковский бронетанковый завод" - один из лидеров украинского танкостроения. Предприятие осуществляет восстановление и ремонт танков Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80; ремонт двигателей: В-2, В-55, В-46, В-84, 5ТДФ, 6ТД, ГТД-1100, ГТД-1250; ремонт спецтехники: ПТС-2; модернизацию танка Т-55 до уровня Т 55-64, танка Т-72 - до уровня Т-72-5ТДФ.