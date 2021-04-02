"Украэрорух" изменит вид обслуживания в неинтенсивных аэропортах

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины меняет вид обслуживания в низко интенсивных аэропортах.

Об этом сообщил и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак в Facebook.

"Изменение вида диспетчерского обслуживания никоим образом не влияет на работу аэропорта и его способность обслуживать авиакомпания и пассажиров. Этому пример - множество AFIS аэропортов Европы, где ежедневно обслуживают не один десяток рейсов. В Украине регулярные и чартерные рейсы выполняются из аэропорта Николаева, на котором также введено полетно-информационное обслуживание AFIS", - написал Ярмак.

По его словам, диспетчерское обслуживание в низкоинтенсивных аэропортах является излишней функцией, поскольку нет необходимости одновременно обслуживать несколько самолетов в воздухе и на аэродроме.

"При этом мы оставляем все оборудование и инженерный состав на местах", - добавил Ярмак.

При увеличении количества рейсов в таких аэропортах "Украэрорух" может вернуть диспетчерское обслуживание за 3-6 месяцев.

"Эти меры являются непопулярными в первую очередь среди самих сотрудников структурных подразделений "Украэроруха", где внедряются изменения вида обслуживания. Но объективно - это процесс необходимо было осуществить еще много лет назад - короновирусный кризис лишь сдетонировал отложенные решения прошлых лет", - отметил Ярмак.