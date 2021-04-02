Резников назвал причину потери 40% охвата украинского ТВ на линии соприкосновения

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников называет причиной резкого снижения покрытия украинского телевидения на линии соприкосновения и приграничных территориях невыполнение лицензионных обязательств со стороны ООО "Зеонбуд".

"Критическими стали следующие действия и последствия: переход с аналогового на цифровое наземное вещание и невыполнение монополистом - компанией "Зеонбуд" - лицензионных обязательств. Это привело к тому, что на пограничных и прилегающих к зоне конфликта территориях от 30% до 40% людей остались без украинского эфирного телевидения", - сказал Резников в ходе слушаний комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает Интерфакс-Украина.

"Это одно из последствий наличия в информационном пространстве монополиста. Свернув аналоговое вещание, мы потеряли часть влияния и открыли пространство для российского сигнала", - констатировал Резников.

По словам вице-премьера, в результате кодирования спутникового сигнала временно оккупированные территории лишены возможности смотреть наиболее рейтинговые украинские телеканалы.

Резников также акцентировал внимание на том, что, несмотря на то, что Украина заблокировала часть пропагандистских сайтов и российские соцсети, "враг научился использовать нероссийские".