Минэкономики спрогнозировало рост импорта сахара в 13 раз

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020/2021 маркетинговом году прогнозирует рост импорта сахара в 13,3 раз по сравнению с предыдущим МГ – до 120 тыс. тонн.

Согласно уточненным данным Минэкономики в апреле, прогноз запасов сахара в Украине на конец 2020/2021МГ повышен на 16% – до 287 тыс. тонн из-за роста его импорта. Общее производство сахара в Украине в нынешнем маркетинговом году ожидается на уровне 1,11 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

Ведомство также сообщило о пересмотре объемов импорта соевых бобов в 2020/2021МГ, увеличив его в 2,33 раза – до 70 тыс. тонн.

По уточненным данным Минэкономики, экспорт ячменя в 2020/2021МГ вырастет на 3,8% по сравнению с опубликованным в минувшем месяце прогнозом – до 4 млн тонн, проса на 17% – до 165 тыс. тонн, других зерновых культур на 11,7% – до 410 тыс. тонн, при этом экспорт овса сократится на 8,6% – до 74 тыс. тонн, а гречихи на 16% – до 5 тыс. тонн. Таким образом, прогнозируется незначительный рост общего экспорта зерновых и зернобобовых культур в 2020/2021МГ – до 45,66 млн тонн.

Согласно обновленным прогнозам ведомства, производство пшеницы снизится на 216 тыс. тонн по сравнению с прогнозом, опубликованном министерством в минувшем месяце – до 24,88 млн тонн, кукурузы на 7 тыс. тонн – до 30,29 млн тонн, ячменя на 119 тыс. тонн (1,5%) – до 7,64 млн тонн, ржи на 6 тыс. тонн – до 457 тыс. тонн, овса на 7 тыс. тонн – до 517 тыс. тонн, гречихи на 5 тыс. тонн – до 98 тыс. тонн. Производство проса в Украине вырастет на 18 тыс. тонн по сравнению с прошлым прогнозом Минэкономики – до 255 тыс. тонн.

Минэкономики сохранило прогнозные данные о производстве и балансе потребления на остальные товарные позиции в растениеводстве и животноводстве.

Как сообщалось, Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала по состоянию на 2 апреля 2021 года 35,67 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 22,9% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

К настоящему времени экспортировано 14,42 млн тонн пшеницы, 16,55 млн тонн кукурузы, 4,11 млн тонн ячменя и 97,3 тыс. тонн муки.