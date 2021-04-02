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Власти Киевской области решили ужесточить карантин с 5 апреля

Власти Киевской области решили ужесточить карантин с 5 апреля

Киевская область с 5 апреля вводит дополнительные противоэпидемические ограничения.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба ОГА.

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная, надо приложить любые усилия для стабилизации ситуации. Мы видим, что напряженность положения дел варьируется в зависимости от территории. Поэтому высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных общинах ситуация также очень разная", - заявил Володин.

Поэтому областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям Киевской зависимости от эпидемического состояния:

  • рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 07:00 до 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%, что предусмотрена технической характеристикой транспортного средства и определена в его регистрационных документах;
  • проинформаировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

"Все рекомендации о введении дополнительных противоэпидемических норм внесены в протокол внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Им будут руководствоваться органы местного самоуправления. Еще раз подчеркиваю: каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории. Прошу с пониманием относиться к принятым мерам и продолжать придерживаться санитарных норм. Благодаря этому мы сможем минимизировать дискомфорт наших жителей и уменьшить загруженность госпитальных баз", - пояснил Володин.

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Джерело:  Киевская ОГА
карантин (2077) Київська область (287) коронавірус (3210)


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02.04.2021 17:29 Відповісти

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