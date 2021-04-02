Власти России ужесточат условия сдачи жилья для туристов в оккупированном Крыму

Ростуризм хочет запретить собственникам "гостевых домов" в оккупированном Крыму принимать туристов без прохождения классификации и уплаты налогов.

Как сообщила глава российского госагентства Зарина Догузова, уже подготовлены соответствующие поправки в закон о туристской деятельности, передает Интерфакс.

"Этим законопроектом мы предлагаем дополнить 132 ФЗ об основах туристской деятельности понятиями "гостевой дом", "услуга гостевого дома" и "классификация гостевых домов", – сказала Догузова на круглом столе, посвященном легализации малых средств размещения на юге России.

По словам чиновницы, будет введен единый федеральный реестр гостевых домов.

"Предоставлять услуги гостевого дома без прохождения этой классификации и соблюдения всех правил будет запрещено. Требования к гостевым домам и правила оказания услуг гостевых домов будут утверждаться отдельным актом правительства РФ, это следующий этап работы", – сказала Догузова.

В Ростуризме считают, что принятие поправок позволит вывести из тени большой сектор туристического бизнеса, поскольку из-за нелегального бизнеса бюджет РФ теряет деньги.

Глава ведомства отметила, что проблема нелегальных гостевых домов актуальна не только для Кубани и Крыма, но и для других регионов.

"С 1 октября 2019 года, когда внесли изменения в статью 17 Жилищного кодекса, у нас фактически под запретом оказались почти все гостиницы в жилых и многоквартирных домах. Все эти дома остались в серой зоне, в нелегальном поле, их работа затруднена. Эта проблема актуальна, как минимум, для юга России и для целого ряда других субъектов. Этих номеров сильно больше 100 тысяч", – сказала она.