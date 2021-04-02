Нацбанк приостановил лицензии семи страховых компаний

Национальный банк Украины принял решение применить к семи страховых компаний мера воздействия в виде временного приостановления всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 2 апреля, передает пресс-служба регулятора.

Меры воздействия применены к:

ОДО "СК "Афина-Авто" (ЕГРПОУ 39380534)

ЧАО "СК "Велс" (ЕГРПОУ 19022263)

ОДО "СК "Мега Полис" (ЕГРПОУ 42369128)

ОДО "СК "Доминанта" (ЕГРПОУ 35850814)

ОДО "СК "Бизнес Страхование" (ЕГРПОУ 39682694)

ОДО "СК "Честно-стразование" (ЕГРПОУ 39989758)

ОДО "СК "Гермес" (ЕГРПОУ 41408223)

По этим страховщикам Национальный банк в начале марта составил акты о правонарушениях за непредставление (неполное представление) отчетности за девять месяцев 2020 года.

Акты были составлены по результатам дистанционного надзора во втором полугодии 2020 года, а именно - контроль за выполнением страховщиками обязанности подавать отчетность в Национальный банк и в связи с выявлением нарушений нормативно-правовых актов.

Страховщики имеют право в течение семи дней предоставить Национальному банку отрицание/объяснения относительно совершенных нарушений (в соответствии с пунктом 23 раздела III Положения №169). НБУ указанных возражений и объяснений не получил.

По состоянию на 2 апреля 2020 года страховщики не подали в Национальный банк отчетность за девять месяцев 2020 года, то есть нарушения, зафиксированные в актах, не устранены. Кроме того, указанные страховщики не подали отчетность за первое полугодие 2020 года (кроме ЧАО "СК "Велс") и 2020 год, то есть ни разу не отчитывались в Национальный банк.

Представление отчетности регулятору - базовая обязанность страховщика, так как. согласно статье 33 закона Украины "О страховании", страховщики обязаны ежеквартально представлять финансовую отчетность и другие отчетные данные, а также давать на запросы необходимые объяснения относительно отчетных данных.

Именно на основе отчетности компании Национальный банк осуществляет надзор, в частности, оценивает финансовое состояние страховщика, соблюдение нормативов и другого. Кроме того, из семи упомянутых страховщиков три компании были нарушителями обязательных нормативов платежеспособности и достаточности капитала на последнюю дату, на которую они отчитались.

Решение о применении мер воздействия вступает в силу 3 апреля 2021 года. С этого момента и до прекращения нарушений указанные страховые компании теряют право заключать новые договоры страхования и договоры страхования, которые увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам страхования.

Страховщики могут в течение месяца, до 5 мая 2021 года, устранить нарушения и представить Национальному банку отчет об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это.

Отмечается, что доля указанных семи компаний на рынке - несущественна. В последние периоды, когда они отчитывались, средний объем привлеченных ими страховых премий был 3-5 млн грн, в некоторые периоды компании вообще не осуществляли деятельность.