В Чернигове ограничили работу общественного транспорта из-за коронавируса

В Чернигове с понедельника, 5 апреля, общественный транспорт будет перевозить пассажиров только при наличии специальных временных удостоверений.

Соответствующее решение исполком Черниговского городского совета решения принял на внеочередном заседании в пятницу, 2 апреля, сообщается на сайте горсовета.

В выходные общественный транспорт будет перевозить пассажиров тоже при наличии временных удостоверений будет работать только с 6 до 10 утра и с 16 до 20 часов вечера.

Оплата проезда будет осуществляться согласно обычным тарифам. Количество пассажиров в транспортном средстве – по количеству сидячих мест.

При этом можно использовать временные удостоверения, выданные весной прошлого года, но пассажирам нужно иметь при себе паспорт.

По данным на сайте горсовета Чернигова, за минувшие сутки в городе выявлено 87 новых случаев коронавирусной болезни, в стационарах на лечении находится 256 человек.