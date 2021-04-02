Нацбанк впервые с начала года возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 29 марта по 2 апреля продал на межбанковском валютном рынке $50 млн. До этого регулятор выходил с продажей валюты только в первую неделю января.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Вся сумма была продана регулятором в ходе интервенций по единому курсу. При этом Нацбанк валюту на минувшей неделе не покупал.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю незначительно укрепился с 27,9679 грн/$ в начале недели до 27,9555 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 2 апреля.

Как сообщалось, за неделю с 22 по 26 марта НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

За неделю с 15 по 19 марта НБУ выкупил в резервы $30,5 млн, а с 9 по 12 марта не проводил интервенций.