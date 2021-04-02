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Нацбанк впервые с начала года возобновил продажу валюты на межбанке

Нацбанк впервые с начала года возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 29 марта по 2 апреля продал на межбанковском валютном рынке $50 млн. До этого регулятор выходил с продажей валюты только в первую неделю января.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Вся сумма была продана регулятором в ходе интервенций по единому курсу. При этом Нацбанк валюту на минувшей неделе не покупал.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю незначительно укрепился с 27,9679 грн/$ в начале недели до 27,9555 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 2 апреля.

Как сообщалось, за неделю с 22 по 26 марта НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

За неделю с 15 по 19 марта НБУ выкупил в резервы $30,5 млн, а с 9 по 12 марта  не проводил интервенций.

Автор: 

валюта (2183) курс (1507) Міжбанк (328) НБУ (9306)


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Цензор, а "первая неделя января" - это не "с начала года"? ))
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03.04.2021 09:36 Відповісти
"запахло "весной"..."
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03.04.2021 10:36 Відповісти
Посмотриим, когда запахнет осенью, когда выплаты по долгам...
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03.04.2021 11:34 Відповісти
вообще то весной -летом основные выплаты по долгам
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04.04.2021 07:43 Відповісти

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