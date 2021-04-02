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СБУ обнаружила схему незаконного оформления иностранцев в медицинский вуз

СБУ обнаружила схему незаконного оформления иностранцев в медицинский вуз

Служба безопасности Украины задокументировала противоправный механизм оформления иностранных студентов в частный украинский медицинский ВУЗ. Стоимость "услуг" составляла $3 тыс. Ежегодно его студентами становилось более 300 иностранцев.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы действовали в сговоре с чиновниками госпредприятия в сфере образования. Структура осуществляет сопровождение иностранных студентов, устраивая желающих в учебные заведения в разных регионах страны.

Оформление в медицинский вуз стоило у делков в среднем $3 тыс. "Пакет услуг" предусматривал отсутствие обязательной подачи соответствующих документов и сдачи экзаменов.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и одного из вузов, а также получили временные доступы к документам, подтверждающие противоправное зачисления абитуриентов.

Во время следственных действий фигуранты уголовного производства пытались уничтожить документацию, которая могла быть использована в суде.

Продолжаются следственные действия.

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Джерело:  СБУ
виш (84) корупція (469) СБУ (1540) студенти (76)


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