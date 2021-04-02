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Нацгвардия купила автомобилей Skoda в топовой комплектации на 10 миллионов

Нацгвардия купила автомобилей Skoda в топовой комплектации на 10 миллионов

Воинская часть 3078 Национальной гвардии Украины 22 марта заказала ООО "Партек Украина" специализированные легковые оперативно-служебные автомобили на общую сумму 9,49 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит 12 спецавтомобилей на базе Skoda Octavia 1,4 по 790 тыс. грн за единицу. Каждый автомобиль будет иметь восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, кожаный мультифункциональный двухспицевый руль для радио и телефона с лепестками переключения передач, бортовой компьютер с дисплеем диагональю 4,2 дюйма 16-Colors-TFT, двухозонную систему кондиционирования, передние сиденья с подогревом, комплект зимней резины, радиостанцию ​​Motorola DM 4401e, резиновые коврики.

В автосалонах Skoda Octavia 1,4 автомат в топовой комплектации Style, которые купила Нацгвардия, без радиостанции можно приобрести за 747 тыс. грн. В базовой комплектации автомобиль стоит 575 тыс. грн.

ООО "Партек Украина" получила заказ без конкуренции. Фирма была единственным участником. При этом победитель уменьшил свое предложение на 12 грн от ожидаемой стоимости.

ООО "Партек Украина" зарегистрировано на жителя Черкасс Василия Волощука (директор фирмы) и киевлянина Андрея Бородкина.

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авто (4139) Prozorro (1750) закупівлі (2618)


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Ну конечно, как же на фронте без люксовой комплектации. И не важно, что модельный ряд гражданских авто никак не приспособлен для фронтовых нужд - никто ведь и не собирался использовать эти машины в районе боевых действий. Старая истина - кому война, а нашим генералам в ген.штабе и мин. обороны мать родная.
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03.04.2021 11:31 Відповісти
И аваков конечно же в теме
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03.04.2021 11:38 Відповісти
Это очень и очень скромно и экономно.
Спасибо, что не "Mercedes-Benz Maybach Pullman".
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03.04.2021 11:54 Відповісти
Питання дилетанта - Чому військова частина не може купити авто напряму у Шкоди.
Чи через центральний апарат НГУ ??
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03.04.2021 13:10 Відповісти
Комплектация может и топовая для тех кто в танке,но овощной двигатель 1,4 ни какой комплектацией не оживишь.
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04.04.2021 01:10 Відповісти

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