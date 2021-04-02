СБУ объявила о блокировке работы фейкового брокера Just2Trade

Служба безопасности Украины заблокировала организованную российским холдингом противоправную схему присвоения средств украинских инвесторов через фейкового брокера "Just2Trade".

Как сообщает пресс-центр СБУ, ущерб вовлеченных в работу схемы граждан исчисляется десятками миллионов гривен.

"Права на проект принадлежат российскому холдингу "Финам", который имеет сомнительную репутацию в деловых кругах", – подчеркивается в сообщении.

По данным следствия, схему организовал гражданин РФ при участии украинских граждан. На специально созданном веб-ресурсе делки предлагали для инвесторов услуги на фондовом рынке. При этом компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность.

"Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы блокировали связь с "клиентом", – описывают работу схемы в СБУ.

При этом, по разработанной организаторами схеме инвесторы даже не приобретали право собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты

Во время санкционированных обысков у ее организаторов правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность делков и подтверждающие работу на страну-агрессора.

СБУ призывает пострадавших вкладчиков проекта "Just2Trade" обращаться в спецслужбу.

Отметим, что сайт "брокера" Just2Trade в Украине продолжает работать.