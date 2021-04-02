Южный ГОК Ахметова назначил членом правления топ-менеджера из России

Наблюдательный совет ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) назначил членом правления компании руководителя проектного офиса департамента управления инвестиционными проектами ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (РФ) Игоря Щетинина.

Согласно официальной информации ЮГОКа, кадровое решение было принято набсоветом 31 марта, передает Интерфакс-Украина.

При этом НС вывел из членов правления Сергея Романишина по его заявлению.

Согласно информации ЮГОКа, Щетинин в апреле 2014-мае 2016 года являлся главным инженером проекта группы горного проектирования департамента по управлению инвестиционными проектами АО "Атомредметзолото", в апреле 2019-сентябре 2019 года - заместителем гендиректора-руководителем проекта ООО "Канекс Шахтострой" (оба - РФ), в октябре 2019-марте 2021 года - старшим менеджером, руководителем проектного офиса департамента управления инвестиционными проектами ПАО "ГМК "Норильский никель" российского миллиардера Владимира Потанина.

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Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.